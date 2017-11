Patrick Kluivert, antigo avançado holandês, deixou a sua marca na história do futebol e destacou-se pela precocidade. Ainda assim, nunca festejou um hat trick na liga holandesa, um feito que o seu filho Justin alcançou este domingo, com apenas 18 anos.

Numa partida em que o Ajax até esteve a perder, o jovem extremo foi a figura da tarde na goleada (5-1) da equipa de Amesterdão ao Roda, iniciando a reviravolta aos 45’ e fechando as contas aos 85’, depois de ter marcado também aos 60’. Sempre na sequência de lances em que finalizou de forma irrepreensível, de pé direito, após arrancar do flanco esquerdo.

"Foi um bom dia, porque este é o primeiro hat trick da minha carreira. Tive que esperar por isso muito tempo. Nem sempre tenho jogado, mas não culpo o treinador por isso. Apenas a mim. Provei hoje que o posso fazer e estou satisfeito", afirmou o jovem craque, que tem sentido algumas dificuldades para se afirmar esta época, depois de se ter estreado na equipa principal em janeiro passado, com 17 anos e oito meses, superando mesmo o registo do pai, que já tinha 18 anos e um mês quando o fez, em agosto de 1994.

Apesar das diferenças óbvias na forma de jogar - Patrick jogava mais no eixo do ataque; Justin fá-lo nos flancos -, não foge às comparações com o pai e, até por isso, o jovem extremo salientou que este hat trick é especial. "Gosto disso. Consegui algo que o meu pai nunca alcançou", lembrou o extremo que já se estreou a marcar na liga holandesa esta época, juntando os três golos de hoje aos dois somados na temporada passada.



"Sou uma pessoa que depois de um dia como este vou treinar duro. Podem perguntá-lo a todos os meus companheiros. Fui extremo esquerdo toda a minha vida e viram hoje o que posso fazer. O golo mais importante foi o primeiro e o mais bonito o segundo", acrescentou, sublinhando o facto de os restantes golos terem sido de outros dois craques que começam a despontar no Ajax: Dolberg (59') e Van de Beek (75'), ambos com 20 anos. "Vislumbre do futuro? Vimos isso hoje, foram os jovens que marcaram os golos", concluiu Justin.