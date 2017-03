Em pleno Dia do Pai, o jovem Justin Kluivert estreou-se a marcar na equipa principal do Ajax, mostrando que está no bom caminho para seguir as pisadas do progenitor Patrick Kluivert. Com apenas 17 anos, o extremo-direito faturou no surpreendente empate do Ajax no terreno do Excelsior (1-1), na 27ª jornada da liga.O internacional holandês sub-18 supera o pai – atualmente desempenha funções de diretor desportivo do Paris SG –, que ‘só’ celebrou o primeiro golo pelo histórico emblema de Amesterdão aos 18 anos. Como curiosidade, o filho Justin estreia-se a marcar precisamente dez anos e um dia depois de o pai ter feito o último pelo Ajax: Patrick fez 50 golos em 97 partidas. Lançado pelo técnico Peter Bosz no plantel principal em janeiro, o ‘rebento’ com óbvias semelhanças físicas com o pai, contabiliza 11 jogos no campeonato holandês.Apesar do dia memorável, o jovem não conseguiu ajudar o Ajax a conquistar os três pontos, num resultado que pode comprometer as aspirações ao título, já que o rival Feyenoord bateu o Heerenveen, por 3-1, e lidera agora com confortáveis seis pontos de avanço.

Autor: Diogo Jesus