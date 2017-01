Sensivelmente 20 anos depois de Patrick Kluivert, terceiro melhor marcador da história da seleção holandesa, ter resolvido deixar o Ajax a custo zero, o filho Justin fez ontem, aos 17 anos, a estreia na equipa principal dos lanceiros. Recorde-se que foi no Ajax de Amesterdão que Patrick Kluivert se deu a conhecer ao mundo do futebol e pelo qual apontou o memorável golo que valeu a conquista da última Liga dos Campeões ao clube holandês, num triunfo (1-0) diante do AC Milan, em 1994/95.Justin Kluivert - que, à semelhança do pai Patrick, é avançado de raiz -, foi chamado a jogo pelo técnico Peter Bosz para substituir o lesionado Younes. O jovem entrou ao minuto 39 do encontro com o Zwolle que terminaria com a vitória do Ajax por 3-1.Patrick Kluivert, hoje com 40 anos, fez ao longo da sua carreira mais de 240 golos e somou passagens por vários clubes como o Milan, Barcelona, Newcastle, PSV Eindhoven e Lille. Hoje é diretor do futebol do Paris Saint-Germain. A herança do jovem Justin Kluivert é pesada mas, com a estreia oficial aos 17 anos, parece ter-se tornado uma nova promessa para o futuro do Ajax de Amesterdão.