Continuar a ler

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, sublinhou que morte de Kopa fez de hoje "um dia triste para o futebol", lembrando que o antigo internacional francês era "um jogador excecional, que devotou toda a sua vida ao futebol e serviu de fonte de inspiração para várias gerações" de praticantes.



A antiga lenda do futebol francês, que conquistou três Taças dos Campeões Europeus quando representou o Real Madrid, morreu às 08H15 desta sexta-feira (menos uma hora em Lisboa), vítima de doença prolongada, revelou a família.



"O Real Madrid apresenta as suas condolências à família. [Kopa] foi uma das maiores estrelas da sua época. No Real Madrid, constituiu uma frente de ataque mítica ao lado de outras lendas, como [José Hector] Rial, [Ferenc] Puskas, [Paco] Gento e [Alfredo] Di Stéfano".



A Federação Espanhola de Futebol e a liga espanhola também transmitiram à família de Kopa " o mais sentido pesar", bem como a Associação Espanhola de Futebolistas, que lamentou "a perda de um Bola de Ouro".



Filho de polacos, Kopa começou a carreira nos franceses do Angers, em 1949, transferindo-se em 1951 para o Reims, onde se sagrou campeão francês por quatro vezes.



Elemento da seleção francesa que terminou em terceiro lugar o Mundial de 1958, Kopa transferiu-se em 1956 para o Real Madrid, clube pelo qual conquistou três títulos europeus, em 1957, 1958 e 1959, e dois campeonatos de Espanha, em 1957 e 1958.



Em 1956, torneou-se no primeiro jogador francês a vencer a Bola de Ouro, troféu que voltou a conquistar em 1958.



Em 1959, Kopa voltou a França e ao Reims, 'arrumando as chuteiras' em 1967, com 36 anos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, sublinhou que morte de Kopa fez de hoje "um dia triste para o futebol", lembrando que o antigo internacional francês era "um jogador excecional, que devotou toda a sua vida ao futebol e serviu de fonte de inspiração para várias gerações" de praticantes.A antiga lenda do futebol francês, que conquistou três Taças dos Campeões Europeus quando representou o, morreu às 08H15 desta sexta-feira (menos uma hora em Lisboa), vítima de doença prolongada, revelou a família."O Real Madrid apresenta as suas condolências à família. [Kopa] foi uma das maiores estrelas da sua época. No Real Madrid, constituiu uma frente de ataque mítica ao lado de outras lendas, como [José Hector] Rial, [Ferenc] Puskas, [Paco] Gento e [Alfredo] Di Stéfano".A Federação Espanhola de Futebol e a liga espanhola também transmitiram à família de Kopa " o mais sentido pesar", bem como a Associação Espanhola de Futebolistas, que lamentou "a perda de um Bola de Ouro".Filho de polacos, Kopa começou a carreira nos franceses do, em 1949, transferindo-se em 1951 para o, onde se sagrou campeão francês por quatro vezes.Elemento da seleção francesa que terminou em terceiro lugar o Mundial de 1958, Kopa transferiu-se em 1956 para o Real Madrid, clube pelo qual conquistou três títulos europeus, em 1957, 1958 e 1959, e dois campeonatos de Espanha, em 1957 e 1958.Em 1956, torneou-se no primeiro jogador francês a vencer a Bola de Ouro, troféu que voltou a conquistar em 1958.Em 1959, Kopa voltou a França e ao Reims, 'arrumando as chuteiras' em 1967, com 36 anos.

O presidente de França, François Hollande, lamentou esta sexta-feira a morte, aos 85 anos, do ex-futebolista internacional francês Raymond Kopa , que qualificou de "um dos desportistas mais admirados" do país."Kopa era uma lenda do futebol francês. Aliava a inteligência a uma técnica admirável. Foi um dos desportistas mais admirados de França", disse Hollande, para quem o ex-jogador foi "o primeiro futebolista moderno, inspirador de muitos jovens no seu tempo".