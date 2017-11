Continuar a ler

"Com Guedes, Zaza, Rodrigo e Soler, têm o melhor contra-ataque da liga. Controlar as perdas de bola será fundamental", afirmou o treinador do Barcelona na antevisão do encontro com início marcado para as 19h45.













O Valencia é atualmente a equipa sensação da liga espanhola e o português Gonçalo Guedes o futebolista do momento. Esta noite, o Mestalla será palco do duelo entre a formação che, na 2.ª posição, e o líder Barcelona. E tudo indica que haverá duelo português: Gonçalo Guedes no ataque do Valencia contra Nélson Semedo na defesa catalã.O diário 'Mundo Deportivo' destaca os futebolistas portugueses: jogaram duas temporadas e meia juntos no Benfica e ambos deixaram as águias por cerca de 30 milhões de euros, Guedes transferiu-se em janeiro último para o PSG, tendo sido cedido esta temporada ao Valencia, enquanto Semedo foi aposta do Barcelona este verão.