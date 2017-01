Continuar a ler

Isentos desta obrigação estão "pessoas que cobrem o rosto por motivos religiosos, ou aquelas que, por motivos de serviço, usem um equipamento especial", como os bombeiros ou polícia, precisa a lei.



Quando foi apresentada a proposta de lei, o texto causou grande polémica, com a polícia a defender que a sua aplicação vai trazer mais confusão do que clarificação.



"Pensamos que será complicado para os espetadores saber onde se situa o limite entre o autorizado e o que não se pode fazer", justificou o diretor jurídico da polónica nacional.



Lars Tonneman diz mesmo que será "desnecessariamente difícil para a polícia no terreno determinar quando um rosto mascarado é uma expressão de convicção religiosa ou quando a pessoa evoca um falto pretexto".



Argumentou ainda que "raramente" encontra "mulheres de burca em recintos desportivos".



A Suécia, confrontada com a crescente violência dos adeptos 'ultra' nos seus estádios de futebol, decidiu esta quarta-feira interditar a ocultação do rosto nos eventos desportivos, exceto por motivos religiosos.O Ministério do Interior sueco apresentou este projeto em junho e, a partir de 1 de março, será proibido "dissimular toda a parte do rosto, de tal forma que seja mais difícil de ser identificado", sendo que os prevaricadores incorrem em pena até seis meses de prisão.

