Depois de terem sido detidos pela polícia a 11 de fevereiro, quando se dirigiam a Darmstadt para um jogo da Bundesliga, 88 adeptos do Borussia Dortmund foram agora proibidos de entrar nos estádios alemães entre quatro meses e dois anos, segundo anunciou a federação germânica (DFB)."A duração das interdições foram determinadas principalmente devido à idade das pessoas, mas também em função do seu comportamento no passado", adiantou o responsável pela segurança da DFB.Os referidos adeptos do Borussia Dortmund, rival do Benfica na Liga dos Campeões, foram detidos na posse de diversos equipamentos de combate (capacetes, luvas e roupa de desportos de combate), além de materiais pirotécnicos.