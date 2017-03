Continuar a ler

O Nápoles recebe o Real Madrid na terça-feira às 19H45, após ter perdido na primeira mão em Espanha por 3-1.

A mesma fonte adianta que uma comitiva do Real Madrid esteve em Nápoles a tratar de tudo, reunindo-se com as autoridades. Uma das preocupações apresentadas tem a ver com os adeptos merengues, que serão aconselhados a não se manifestarem em demasia para evitarem situações desagradáveis com os adeptos radicais italianos.