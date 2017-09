Continuar a ler

A publicação alemão revela ainda os emaisl trocados entre o Barcelona e o Liverpool, nos quais o clube britânico exigiu que deixassem de demonstrar interesse no internacional brasileiro.



"O Philippe não está à venda por nenhum valor, como é sabido ele prolongou recentemente o seu contrato", respondeu diretor desportivo do Liverpool, Michael Edwards, ao email recebido de Óscar Grau, diretor-executivo do Barcelona. O clube catalão continuou a insistir, com nova proposta, mas o Liverpool foi intransigente: "Peço que parem de mostrar interesse público e privado por Coutinho. Nenhuma quantia de dinheiro inverterá a situação." E assim foi. A publicação alemão revela ainda os emaisl trocados entre o Barcelona e o Liverpool, nos quais o clube britânico exigiu que deixassem de demonstrar interesse no internacional brasileiro."O Philippe não está à venda por nenhum valor, como é sabido ele prolongou recentemente o seu contrato", respondeu diretor desportivo do Liverpool, Michael Edwards, ao email recebido de Óscar Grau, diretor-executivo do Barcelona. O clube catalão continuou a insistir, com nova proposta, mas o Liverpool foi intransigente: "Peço que parem de mostrar interesse público e privado por Coutinho. Nenhuma quantia de dinheiro inverterá a situação." E assim foi.

Philippe Coutinho protagonizou uma das novelas do último mercado de transferências. O internacional brasileiro quis mudar-se para Barcelona e o clube catalão quis contratá-lo, mas o Liverpool foi intransigente e não foi na conversa. Agora o 'Football Leaks' revela que houve mesmo uma negociação entre Coutinho e o Barcelona, sem a aprovação do clube da Premier League.Segundo é publicado este sábado no jornal 'Der Spiegel', o Barcelona terá mesmo enviado um contrato para Philippe Coutinho assinar. No documento, que consistia em 20 páginas, com data de 31 de agosto, estava acordado que o brasileiro recebiria 115 milhões de euros, por um contrato de 5 anos. Já o empresário de Coutinho teria uma comissão de 10 milhões de euros, pela transferência do brasileiro por 100 milhões de euros, mais variáveis.