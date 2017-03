Continuar a ler

"Seleção? Será sempre uma honra"





"É sempre bom voltar aos golos. Estou feliz e, se as costas me deixarem, vou fazer melhor. A trabalhar bem, com repouso e tratamento acredito que posso conseguir", começou por dizer o jogador, em declarações a, revelando os objetivos da equipa: "Queremos vencer a taça da Grécia. Essa é a grande aposta do presidente e das pessoas do clube, na última época conseguiram e este ano vamos tentar revalidar o título, sabendo que ainda estão em prova grandes equipas como o Olympiacos, o Panathinaikos e o PAOK. No campeonato, o grande objetivo é ficar nos cinco primeiros lugares, de forma a podermos jogar o playoff final".Com passagens pela Alemanha (Werder Bremen e Hannover), Turquia (Besiktas), Itália (Cesena) e Rússia (Kuban e Anzhi), Hugo Almeida decidiu, no início da temporada, aceitar o convite do AEK e juntar a Grécia a um currículo de um verdadeiro... globetrotter do futebol."A adaptação nunca é fácil. Já me mudei muitas vezes e a verdade é que é um processo difícil, pois é sempre um clube novo, novos companheiros, novos métodos, nova realidade…", frisou o ponta-de-lança, que garante estar já "adaptado à cultura e ao país onde os portugueses são bastante admirados"."A Grécia tem boa comida, boa vida privada, onde podemos desfrutar do dia após o trabalho, e isso é bastante importante. Além disso, é um povo alegre, que está sempre bem, e sinto esse carinho. As pessoas têm sido fantásticas e estão sempre disponíveis para me ajudar em tudo. Também por isso quero fazer o meu melhor e retribuir com golos toda a confiança e carinho que me têm dado", revelou, à conversa com o nosso jornal.Com 19 golos em 57 internacionalizações pela Seleção Nacional, Hugo Almeida é sempre um dos nomes apontados quando o tema é o lote de avançados potencialmente selecionáveis por Fernando Santos. Orgulhoso com o seu percurso, o jogador, natural da Figueira da Foz, encara um possível regresso com naturalidade, depois de ter vestido a camisola da equipa das quinas pela última vez a 31 de março de 2015, no Estoril, num particular que Portugal perdeu por 2-0."Será sempre uma honra. Nunca irei dizer não ao meu país. Tenho o privilégio de dizer que já representei a seleção várias vezes e fui bastante feliz. No entanto, atualmente, estou focado no meu clube, quero estar bem e ajudar a equipa a alcançar os objetivos. Depois logo se vê... Não vou criar expectativas para depois sair triste", finalizou.