Hugo Lloris considera que o Real Madrid não é só Cristiano Ronaldo. O guardião do Tottenham, que vai defrontar os merengues terça-feira às 19h45 numa partida a contar para Liga dos Campeões, deixa elogios a CR7 mas o objetivo dos spurs é mais abrangente."Toda a gente sabe o que Cristiano Ronaldo alcançou ao longo da carreira é incrível. Mas o Real Madrid não é só ele e vamos tentar parar toda a equipa, têm jogadores incríveis. Vai ser complicado e vamos tentar fazer o melhor possível para tentar ganhar", destacou.Tendo em vista o resto da prova, este pode ser um jogo importante para a evolução da equipa. "Eu acho que criámos uma boa confiança para atingir os melhores resultados. Ainda há muitos jogos pela frente e, no geral, ainda não fizemos nada. Agora estamos concentrados no jogo de Madrid em que podemos enfrentar aquela que é possivelmente a melhor equipa do mundo. Estamos a melhorar muito, somos jovens e são estes jogos que nos ajudam a colocar a equipa noutro patamar", frisou o internacional francês.