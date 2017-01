Continuar a ler

Sem clube desde o fim da última temporada, altura em que terminou contrato com os belgas do Beveren, o Hugo Sousa atravessou um período conturbado, mas a luz ao fundo do túnel acabou por surgir através de um amigo de longa data. "O Orlando Sá foi muito importante nesta minha decisão e ajudou bastante neste processo. No futebol é muito difícil fazer amizades, mas ele é uma das pessoas em que confio", admitiu o jogador.Apesar do pouco tempo que ainda passou na Grécia - viajou apenas esta semana -, para já, Hugo Sousa não poderá fqueixar-se de falta de apoio. Raúl Bravo, ex-jogador do Real Madrid, de 35 anos, é uma das figuras do plantel e já fez questão de aconselhar o jovem português. "Falou logo comigo, disse-me que ia gostar muito da cidade, do clube e, como jogador experiente que é, certamente será uma grande ajuda", revelou.Formado no FC Porto, Hugo Sousa cedo emigrou para a Roménia, onde representou o Brasov. Seguiu-se uma passagem pelo Chipre, com as cores do AEL Limassol e do AEP, até regressar a Portugal, desta vez para vestir a camisola do Sporting B. Em 2015, o defesa rumou à Bélgica para jogar no Beveren até ao final da última época.