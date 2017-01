Hugo Viana não se esqueceu da primeira palestra de Leonardo Jardim no Sp. Braga. "Ele foi claro: ‘comigo não importa a idade nem o estatuto do jogador - quem estiver melhor é que joga’. Essas palavras deixaram todos os jogadores mais confiantes para trabalharem no máximo, pois sentiram, desde o primeiro dia, que o míster iria confiar em todos", recorda o antigo internacional português."Quem não o conhece pensa que é fechado, calado, mas na verdade é um treinador bem-disposto, que fala bastante com os jogadores e não lhes esconde nada. E acima de tudo sabe bastante de futebol e do que é o trabalho de um treinador. Qualidade é a palavra certa para rotular o seu trabalho", sublinha Hugo Viana, que ficou em 3º lugar na Liga em 2011/12."O que está a acontecer no Monaco não me surpreende. Com um grupo de jogadores de qualidade e um treinador ambicioso, tudo é possível. Se ganharem ao PSG, ficam com uma enorme carga motivacional para chegar ao título", acrescenta.