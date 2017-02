Depois de ter ganho por 1-0 na ronda inaugural, em Seul, os chineses do Shanghai SIPG, equipa orientada por André Villas-Boas, esteve em grande na 2.ª jornada da Liga dos Campeões asiática ao golear (5-1) os australianos do Wester Sydney Wanderers. O brasileiro Hulk foi a figura da partida ao estar envolvido em... quatro golos.O antigo avançado do FC Porto abriu o marcador logo aos 3', num cabeceamento após centro de Zhang Wei. Depois, o internacional esteve ainda na origem dos golos de Oscar (17'), Shi Ke (25') e Elkeson (27') num início de encontro avassalador da equipa chinesa. Pelo meio, Nichols reduziu a diferença aos 20', enquanto Wu Lei fechou as contas aos 75'.Apesar do triunfo, o conjunto orientado por Villas-Boas segue no 2.º lugar do Grupo F, com os mesmos seis pontos dos japoneses do Urawa Reds, que também golearam (5-2) o FC Seoul esta terça-feira, tendo vantagem na diferença de golos.