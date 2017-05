Continuar a ler

Quando questionado sobre a forma de viver no país e sobre o seu futuro, Hulk, apesar de assumir estar feliz na China, não descarta a possibilidade de rumar a outras paragens."Só quem está na China é que percebe a grande evolução que o futebol teve no país. A cidade é muito boa, o clube tem uma grande cultura e dá muito apoio. Estou há 4 anos aqui e tenho mais 3 de contrato, mas entrego o meu futuro a Deus. Estou muito feliz, mas nada é impossível, principalmente no futebol", concluiu o ex-jogador do FC Porto.