Ao primeiro jogo na Premier League, primeira vitória para Marco Silva. Diante do Bournemouth, a equipa comandada pelo técnico português venceu por 3-1, regressou aos triunfos no campeonato mais de dois meses depois e, para mais, deixou de forma provisória o último posto da prova.Contudo, a tarde até começou mal para os tigers, que aos três minutos já perdiam por 1-0, em face do golo de Junior Stanislas, de penálti. Respondeu bem a equipa de Marco Silva e ainda antes do intervalo já tinha chegado o empate, por intermédio de Abel Hernández, aos 32'. O mesmo Hernández bisaria e daria vantagem ao Hull aos 50', surgindo depois o tento da confirmação do triunfo aos 62', graças a um autogolo de Tyrone Mings (62').Consulte o direto do jogo

Autor: Fábio Lima