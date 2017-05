Continuar a ler

Os tigers referem ainda que o treinador leva consigo os elementos da equipa técnica João Pedro Sousa, Gonçalo Pedro e Hugo Oliveira.



O Hull City emitiu esta quinta-feira um comunicado sobre Marco Silva, onde dá conta da saída do técnico por iniciativa própria. O clube inglês esclareceu ainda que a decisão só agora foi conhecida porque estavam a ser tratados detalhes relativos à saída do treinador."O clube anuncia que Marco Silva optou por sair do cargo de treinador principal. Foi-lhe oferecida a oportunidade de continuar o trabalho que fez nos últimos quatro meses e meio. Infelizmente, depois de ponderar sobre o seu futuro, Marco Silva decidiu sair para prosseguir a sua carreira", pode ler-se na nota.

Autor: Luís Miroto Simões