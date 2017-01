Continuar a ler

No espaço de três dias o Hull foi afastado da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga, apesar de ter vencido por 2-1 o Manchester United, na segunda mão das meias-finais, pois tinha perdido o embate inicial por 2-0, no estádio da equipa treinada pelo português José Mourinho.Além dos marcadores dos golos, o Fulham teve outro interveniente decisivo para o triunfo obtido hoje, o guarda-redes Bettinelli, que defendeu uma grande penalidade marcada por Hernandez aos 87 minutos, cometeu novo castigo máximo para evitar a recarga e voltou a deter o remate do avançado uruguaio.Menos volumosa, mas talvez mais surpreendente foi a derrota do Watford, que alinha na Primeira Liga, no reduto do Millwall, do terceiro escalão do futebol inglês, por 1-0, consumada com um golo tardio de Morison, marcado aos 85 minutos.