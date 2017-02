Depois da paragem de inverno, o Bayern ainda não perdeu mas tem sentido grandes dificuldades para se impor aos rivais - somou três vitórias pela margem mínima, um empate e venceu o Ingolstadt por 2-0, no sábado, mas com os golos a surgirem ao cair do pano (90' e 90'+1). E, no regresso à Champions, frente ao Arsenal, esta quarta-feira, tanto Mats Hummels como Manuel Neuer lembraram que o mais importante é não sofrer golos."Teremos certamente mais espaços do que nos últimos jogos com o Ingolstadt ou o Friburgo. Amanhã será um jogo diferente, entre duas equipas experientes que gostam de jogar futebol. É óbvio que queremos manter a baliza inviolada", referiu Hummels na antevisão do encontro, antes de adiantar: "Adoro jogar a meio da semana, de ganhar ritmo de jogo a cada três ou quatro dias. E adoro defrontar equipas que jogam bom futebol e integram o lote das melhores da Europa."Também presente na conferência de imprensa, o guardião Manuel Neuer defendeu a mesma ideia. "É importante levarmos um bom resultado para Londres, e o ideal é não sofrermos golos. Nós, como defesas, damos sempre tudo para impedir os adversários de marcar", lembrou, antes de concluir: "Aguardamos com grande expectativa a Champions, frente a um rival de topo, num grande palco. O Arsenal fez boas contratações e cresceu como equipa nos últimos anos. Serão dois grandes jogos."