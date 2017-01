A pausa no campeonato húngaro vai permitir à equipa liderada pelo treinador português Leonel Pontes instalar-se no Algarve para realizar um estágio de preparação, que decorrerá entre 27 de janeiro a 8 de fevereiro.Durante este período o Debrecen participará no torneio 'The Atlantic Cup', que decorre em terras algarvias no Estádio da Bela Vista. A participação da equipa húngara no Grupo B terá inicio no dia 1 de fevereiro, frente ao Djurgårdens IF, da 1.ª liga sueca.No Grupo A do mesmo torneio estará presente o Shakhtar Donetsk, equipa também liderada por um técnico português, Paulo Fonseca.Após a estadia em Portugal, o Debrecen regressa à Hungria para preparar a segunda volta do campeonato húngaro que arranca com uma partida a 18 de fevereiro diante do Ferencváros.

Autor: João Lopes