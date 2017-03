Continuar a ler

O Debreceni foi atrás do prejuízo e ainda conseguiu restabelecer a igualdade, ao minuto 69, com um golo do capitão de equipa, Dániel Tözsér, autor de um remate certeiro ao ângulo superior esquerdo da baliza do Paksi. O empate foi, todavia, sol de pouca dura, uma vez que, de novo em ataques rápidos, o conjunto visitante, que ocupa o 5.º lugar da tabela classificativa, marcou mais dois tentos e sentenciou a partida. Dávid Kulcsár (75') e Zsolt Haraszti (85') foram os autores.



A pressão do conjunto orientado por Leonel Pontes acentuou-se nos 10 minutos finais, mas a bem estruturada defensiva do conjunto contrário não permitiu qualquer veleidade a Suk e companhia. Com esta derrota caseira, o Debreceni caiu para a 10.ª posição - foi ultrapassado pelo MTK, que bateu o Vasas, por 1-0 -, apenas 3 pontos acima dos lugares de despromoção.

O Debreceni, treinado pelo português Leonel Pontes, perdeu este sábado no seu terreno com o Paksi, em jogo da 4.ª jornada da Liga húngara, caindo para a 10.ª posição. O sul-coreano Suk, contratado no mercado de inverno ao FC Porto, foi titular, atuou durante os 90 minutos, mas não marcou qualquer golo.Perante um adversário muito fechado, a equipa dirigida por Leonel Pontes sentiu grandes dificuldades para entrar na defensiva contrária e para deter os rápidos contra-ataques do Paksi, na sequência de um dos quais surgiu o primeiro golo da partida, aos 61 minutos, por intermédio de Zsolt Haraszti.

Autor: João Lopes