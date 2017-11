O Ferencvaros, clube mais titulado da Hungria, vai jogar os próximos três jogos em casa com parte das bancadas vazias, depois de ter sido punido pela federação húngara na sequência de incidentes provocados pelos adeptos mais radicais no passado sábado.Além de obrigado a encerrar quatro setores do estádio habitualmente ocupados pelos chamados 'ultras', o clube de Budapeste terá ainda de pagar uma multa de 9.600 encontros, devido aos confrontos ocorridos antes do encontro com o Debrecen, dos quais resultados dois feridos com alguma gravidade: um foi esfaqueado no peito e o outro sofreu uma fratura craniana.Curiosamente, estes incidentes ocorreram cerca de um mês depois de o grupo de adeptos mais radicais do Ferencvaros terem voltado aos jogos caseiros da equipa, após terem boicotado o novo estádio do clube, inaugurado há três anos, por não aceitarem as medidas de segurança criadas pela direção.