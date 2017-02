Continuar a ler

No entanto, há ainda uma possibilidade para João Ventura. O Debrecen (Hungria) treinado pelo português Leonel Pontes está em Portugal a participar na Atlantic Cup - torneio internacional de futebol que se realiza de 31 de janeiro a 4 de fevereiro no Estádio da Bela Vista (Lagoa) - e depois de algumas observações chamou João Ventura para uma experiência na equipa.O extremo, de 23 anos, chegou e rapidamente conquistou Leonel Pontes. O treinador está muito agradado com o desempenho do jogador, que esta quarta-feira acabou mesmo por fazer os 90 minutos no jogo entre o Debrecen e Djurgarden.Com o mercado húngaro ainda aberto (fecha apenas dia 14), João Ventura tem agora fortes possibilidades de rumar à Hungria para vestir a camisola do Debrecen. Record sabe que o presidente do clube vai estar no Algarve no próximo sábado para assistir ao jogo do Debrecen e Leonel Pontes deve dar o ok para o negócio se concretizar. Para tal terá de convencer o BC Branco e o Santa Clara.contactou Nuno Correia, empresário do jogador, que confirmou que "João Ventura está a treinar à experiência no Debrecen". "Até dia 14 tudo pode acontecer. Ele tem feito uma excelente temporada. Tem muita qualidade e as coisas podem acontecer. Para mim não é novidade a capacidade dele. Sei que o desempenho tem agradado aos responsáveis do Debrecen, mas em concreto ainda não há nada. Mas volto a dizer: até dia 14 tudo é possível", reiterou o empresário.