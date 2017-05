Leonel Pontes já não é treinador do Debrecen. O treinador português e o clube húngaro chegaram a acordo para a rescisão de contrato, na segunda-feira.O técnico português, de 44 anos, chegou ao Debrecen em agosto passado e comandou a equipa em 28 jogos do campeonato húngaro, somando 8 vitórias, 7 empates e 13 derrotas.Segundo o site oficial do clube, Herczeg András assume temporariamente o comando técnico da equipa.

Autor: Marta Correia Azevedo