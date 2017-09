Continuar a ler

"São todos importantes, mas sinto que este em particular não é dos que causará muitos problemas. Há um outro que está a ser cantado nesta altura ao qual eles deviam prestar mais atenção", acrescentou o antigo avançado.



que a entidade considera ter cariz ofensivo e discriminatório e de constituir um estereótipo racista. A 'Kick It Out' escreveu uma carta ao Manchester United na qual pede ao clube para que impeça os adeptos de entoarem um cântico no qual se faz referência ao tamanho do pénis de Romelu Lukaku,

pela organização britânica 'Kick It Out' e denunciado ao clube e à federação inglesa, mas Ian Wright expressa uma opinião que fica bem distante da maioria dos que reagiram de imediato à notícia avançada pelo jornal 'The Times' na terça-feira."Já ouvi pior. Este tem fundo racista, mas penso que há outros que estão a ser cantados atualmente que são bem piores e mais importantes do que este", começou por dizer o antigo internacional inglês do Arsenal no programa 'The Debate Show' da Sky Sports, na noite de terça-feira.