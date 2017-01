"Acreditem em mim, foi um bom golo. E protegi o guarda-redes [Víctor Valdés] ao mesmo tempo. As imagens dizem tudo", acrescentou o avançado sueco de 35 anos, que nos últimos 10 jogos do Manchester United marcou 10 golos.

A aposta do Manchester United na contratação de Zlatan Ibrahimovic está a revelar-se mais do que acertada, com o veterano sueco a somar 18 golos nos 28 jogos. O avançado também admite estar feliz, mas sublinha que a sua satisfação poderia ser ainda maior caso o árbitro Lee Mason não tivesse invalidado um golo que apontou ao Middlesbrough , no último dia de 2016."Sim [é uma boa série a marcar], mas falta um, que não foi validado. É uma pena porque é um golo bonito. Ele [o árbitro] devia pedir-me desculpas porque não se deve invalidar um golo daqueles", começou por dizer Ibrahimovic, em entrevista ao canal de televisão do Manchester United.