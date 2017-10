Good luck wishes from Zlatan and @tonybellew backstage #JoshuaTakam #Boxing Uma publicação partilhada por Matchroom Boxing (@matchroomboxing) a Out 28, 2017 às 1:24 PDT

O pugilista britânico Anthony Joshua manteve os títulos de pesos pesados diante de Carlos Takam, num combate realizado em Cardiff (País de Gales), na noite de sábado, perante 78 mil pessoas, entre as quais estava Zlatan Ibrahimovic.O avançado do Manchester United esteve com Joshua antes e depois do combate que o britânico venceu - sem convencer... - e como não podia deixar de ser deixou a marca com uma tirada à qual Rio Ferdinand deveria prestar atenção - o antigo defesa-central dos red devils decidiu recentemente enveredar pela carreira de pugista..."Só tenho a aprender com o Joshua. Mas se ele quiser aprender uns truques à Bruce Lee skills, eu posso ensina-lo", afirmou o veterano sueco, referindo-se à arte marcial em que é perito, o taekwondo, para depois comentar a decisão de parar o combate no 10.º assalto, que causou polémica:"O árbitro está lá para proteger os dois pugilistas. O tipo [Takam] estava a levar uma tareia e o árbitro estava a protegê-lo. O árbitro sabe mais do que 80 mil pessoas que, claro está, queria ver um deles ficar k.o. Mas ele ganhou e isso é o mais importante."