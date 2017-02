Chegar aos 35 anos e ter... 32 troféus não é para todos! Zlatan Ibrahimovic bem pode estar orgulhoso da sua carreira de sucesso e continua a provar que é sempre feliz em qualquer país que passe. Decisivo no domingo com dois golos em Wembley, na conquista da Taça da Liga do Manchester United, o craque sueco vai aumentando a lista de títulos e, nesta fase, já sabe dizer ‘vencer’ em praticamente todas as línguas...

Depois de ter saído muito jovem do Malmö para o Ajax em 2001, Ibra deu início a uma autêntica escalada de títulos. O gigante ponta-de-lança foi campeão em todos os clubes por passou... faltando agora só o Manchester United de José Mourinho. Mas, até agora, a contribuição do sueco para os red devils tem sido bem positiva. Para além dos 26 golos (em todas a provas), Ibra já ajudou o técnico português a erguer dois troféus esta época... e há ainda a Liga Europa e a Taça de Inglaterra para ganhar.

Suspense em Old Trafford Contudo, com o contrato até ao final da temporada (com outra de opção), Ibra mantém o suspense sobre a continuidade em Old Trafford. "Vamos ver o que acontece. Não vim para Inglaterra antes porque não tinha chegado o momento. Até os meus filhos queriam ver-me a jogar no United mas eu tinha a cabeça em outro lado. Antes, estava tudo em cima da mesa, mas depois Mourinho telefonou-me. Tenho uma relação especial com ele", explicou Zlatan, que se ri das pessoas que duvidavam do seu rendimento: "Sei que estou bem, sinto-me fresco, como um animal, um leão! Estou em boa forma e treino duro." Os fantásticos números de Ibra parecem só não surpreender o seu empresário Mino Raiola, que deixou uma sugestão. "É o único jogador do Mundo que pode ter sucesso em Marte ou na Lua!", referiu o superagente.





Autor: Diogo Jesus