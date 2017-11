No sábado, depois de uma longa ausência devido a lesão, Zlatan Ibrahimovic voltou aos relvados, atuando alguns minutos diante do Newcastle. Agora, apenas quatro dias depois desse regresso surpreendente, o avançado sueco do Manchester United lá 'decidiu' inscrever o seu nome na história do futebol europeu, ao tornar-se no primeiro jogador a disputar encontros da Liga dos Campeões por sete (!) clubes diferentes. Aconteceu esta noite no duelo com o Basileia , numa partida na qual entrou aos 74 minutos, para o lugar de Anthony Martial.Antes do Manchester United, refira-se, o avançado sueco de 35 anos já havia representado Paris SG, AC Milan, Barcelona, Inter Milão, Juventus e Ajax. Haverá uma oitava equipa...?

Autor: Fábio Lima