Continuar a ler

"Vamos ver se conseguimos ter outro mês como o de dezembro e continuar assim porque foi um mês fantástico. O calendário era exigente, mas conseguimos lidar bem com isso, de forma equilibrada. O treinador, e a sua equipa técnica, manteve um bom equilíbrio entre treino, recuperação e jogos, por isso estamos muito felizes e queremos continuar, esperando repetir o que fizemos nos últimos jogos", afirmou o avançado, em entrevista ao canal de televisão do Manchester United, acrescentando:



"Sinto-me bem. Sinto-me em forma. O 'chefe' estabeleceu um bom programa para mim desde o início da temporada. Ele tem vindo a adaptar a minha faceta física e a maneira como posso jogar, em todos os jogos. Isso é mérito dele. A forma como combino treino, recuperação e jogo é diferente e foi idealizada por Mourinho. É por isso que aguento por tanto tempo. E quando se tem um corpo como eu tenho, que não é um corpo normal... é como quando se vê um animal, que entra e esta sempre fresco. Assim, vejo-me como um animal." "Vamos ver se conseguimos ter outro mês como o de dezembro e continuar assim porque foi um mês fantástico. O calendário era exigente, mas conseguimos lidar bem com isso, de forma equilibrada. O treinador, e a sua equipa técnica, manteve um bom equilíbrio entre treino, recuperação e jogos, por isso estamos muito felizes e queremos continuar, esperando repetir o que fizemos nos últimos jogos", afirmou o avançado, em entrevista ao canal de televisão do Manchester United, acrescentando:"Sinto-me bem. Sinto-me em forma. O 'chefe' estabeleceu um bom programa para mim desde o início da temporada. Ele tem vindo a adaptar a minha faceta física e a maneira como posso jogar, em todos os jogos. Isso é mérito dele. A forma como combino treino, recuperação e jogo é diferente e foi idealizada por Mourinho. É por isso que aguento por tanto tempo. E quando se tem um corpo como eu tenho, que não é um corpo normal... é como quando se vê um animal, que entra e esta sempre fresco. Assim, vejo-me como um animal."

O facto de Zlatan Ibrahimovic estar a ser o principal protagonista do Manchester United tem merecido comentários de analistas, futebolistas e treinadores, com destaque natural para José Mourinho, que orienta o sueco de 35 anos nos red devils.Mas nada como ouvir o próprio a falar sobre o tema que continua no topo da agenda desportiva, pelo menos em Inglaterra, atribuindo parte do mérito ao técnico português. A outra parte é responsabilidade de Ibra, que diz ter um corpo fora do comum e se auto-proclama... animal.