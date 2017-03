Já Tyrone Mings pode falhar West Ham, Swansea e Southampton, mas a federação inglesa adiantou que o defesa do Bournemouth incorre num castigo maior. A FA alegou que a punição padrão que poderá ser aplicável para a má conduta cometida pelo defesa do Bournemouth é "claramente insuficiente". A razão que apresenta é que o central já foi absolvido em situações anteriores e essa reincidência terá de ser "avaliada novamente pelo painel de árbitros que observa os jogos da Premier League".

Ibrahimovic deu nó em Mings, levou pisadela na cabeça... e respondeu com cotovelada

A federação inglesa de futebol (FA) acusou Zlatan Ibrahimovic e Tyrone Mings de conduta violenta depois de o central do Bournemouth ter pisado a cabeça do avançado do Manchester United e este ter respondido com uma cotovelada no jogo disputado entre ambos no sábado , em Old Trafford (1-1). Assim, a dupla tem até esta terça-feira, às 18 horas, para responder à acusação correndo ambos o risco de falharem 3 jogos caso os argumentos de defesa não sejam aceites.Caso sejam punidos com 3 jogos, Ibrahimovic falha o desafio frente ao Chelsea, dos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, agendado para a próxima segunda-feira, além das jornadas da Premier League contra Middlesbrough e West Bromwich.

Autor: Hugo Neves