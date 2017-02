First one but not the last one @manchesterunited Uma publicação compartilhada por IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) em Fev 16, 2017 às 4:49 PST

Pouco mais de meia época depois de ter chegado ao Manchester United, o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic assinou o seu primeiro hat trick com a camisola dos red devils. Fê-lo na quinta-feira, diante do Saint-Étienne , e, conseguido o primeiro, Zlatan assegura que não vai ficar por aqui."A primeira, mas não a última @manchesterunited", escreveu o veterano dianteiro, de 36 anos, na sua conta de Instagram, anexando uma foto com a camisola e a bola do jogo.

Autor: Fábio Lima