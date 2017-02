Continuar a ler

"Tenho de continuar porque quanto mais ganho, mais satisfeito fico. Uma pessoa aprecia melhor as vitórias à medida que fica mais velho. Tem tudo a ver com vencer e colecionar títulos. Este é o meu 32.º troféu. Ganhei sempre por onde passei", lembrou o atacante.



Por fim, o jogador respondeu aos que duvidavam da sua mais-valia aquando da transferência para Old Trafford: "Foi isto que eu previ, foi isto que eu pensei que ia acontecer. Os outros é que não viram isso. Aparentemente muita gente pensava que eu não seria capaz, mas continuo a ganhar e vou fazê-lo todos os anos". "Tenho de continuar porque quanto mais ganho, mais satisfeito fico. Uma pessoa aprecia melhor as vitórias à medida que fica mais velho. Tem tudo a ver com vencer e colecionar títulos. Este é o meu 32.º troféu. Ganhei sempre por onde passei", lembrou o atacante.Por fim, o jogador respondeu aos que duvidavam da sua mais-valia aquando da transferência para Old Trafford: "Foi isto que eu previ, foi isto que eu pensei que ia acontecer. Os outros é que não viram isso. Aparentemente muita gente pensava que eu não seria capaz, mas continuo a ganhar e vou fazê-lo todos os anos".

Ibrahimovic certeiro em mais um livre direto

Zlatan Ibrahimovic mostrou-se muito satisfeito por ter conquistado mais um título na carreira, após a vitória do Manchester United na Taça da Liga , num jogo com o Southampton no qual o avançado sueco marcou dois golos."Foi para isto que eu vim. Vim para ganhar e estou a fazê-lo", comentou à Sky Sports.

Autor: Luís Miroto Simões