O veterano avançado sublinha, no entanto, que é ele que vai decidir o seu futuro e não os seus filhos Max e Vincent. Ainda assim, admite ser "especial" poder contrariar aqueles que previam o seu fracasso quando anunciou a mudança para Inglaterra, onde já atingiu a bela soma de 30 troféus coletivos na carreira profissional iniciada no Malmö, em 1999, e que lhe permitiu ter sucesso em todos os clubes por onde passou - conquistou ainda títulos no Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan e PSG."Eu sei que estou bem, sinto-me fresco, como um animal, um leão. Estou em boa forma, treino duro. As pessoas que me conhecem do balneário sabem que treino muito duro. Tenho um objetivo todas as épocas e para o alcançar tenho de treinar duro e sofrer nos treinos. É por isso que eu alcancei tudo isto", concluiu Ibrahimovic.Quanto a José Mourinho, se garantiu que não vai suplicar a Ibra que fique mais um ano em Manchester - "Nunca supliquei para que um jogador assinasse um contrato ou para jogar na minha equipa", lembrou o técnico português -, não escondeu que conta com o goleador sueco para a próxima temporada, apesar deste ter ainda de acionar a opção para prolongar o vínculo."Se precisarmos, penso que os adeptos do United podem ir para a porta da casa dele e ficar lá toda a noite. Penso que eles irão com toda a certeza. Mas queremos e acreditamos que ele vai ficar connosco mais uma época", frisou o treinador dos red devils.