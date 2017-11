Basileia pode ficar na história, já bem rica, de Ibrahimovic. Se marcar, o craque sueco será apenas o sétimo futebolista a atingir os 50 golos na Liga dos Campeões (incluindo pré-eliminatórias), juntando-se a um lote restrito de estrelas que inclui Cristiano Ronaldo, Messi, Raúl, Benzema, Van Nistelrooy e Henry. O avançado de 36 anos talvez não tenha muitas oportunidades, pois Mourinho já revelou que irá para o banco. "Ele precisa de jogar e é muito útil. Se estivermos a ganhar, como aconteceu com o Newcastle, precisamos dele para segurar a bola; se não, será importante para dar mais agressividade. Mas não está condições de ser titular. Jogará 20, 25 minutos", explicou o técnico português, numa conferência de imprensa em que a polémica em torno da lesão de Phil Jones ao serviço da seleção inglesa regresso à ordem do dia."Espero que o Smalling não seja chamado porque volta sempre alguém lesionado. E são lesões sérias. Falo de uma perspetiva egoísta, claro que não é real. O que quero é que os meus jogadores sejam felizes e vão às seleções e, especialmente, ao Mundial."Mourinho ainda ficou incomodado com uma questão em torno da provável ausência de Mkhitaryan do onze inicial. "Micki não está a jogar porque temos muitas opções. Decidi colocar Rashford e Martial juntos [frente ao Newcastle]. Durante semanas, a questão era: por que é que eles não jogam juntos? Agora a questão é: por que é que Micki não joga? A resposta é simples: enquanto o International Board não mudar as regras, só posso começar com onze!"