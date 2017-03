Continuar a ler

A favor desta pretensão estão os excelentes desempenhos deportivos, traduzidos em 26 golos e sete assistências em 38 jogos, e o interesse de clubes italianos, norte-americanos e chineses na sua contratação. A intenção de Ibrahimovic será essa, de acordo com o 'Daily Mirror', mas o sueco quer acrescentar uma outra temporada ao contrato, o que significa que continuaria ao serviço dos red devils com 37 anos de idade.

A presença de Zlatan Ibrahimovic no plantel do Manchester United em 2017/18 continua a ser colocada em dúvida, apesar do sueco ter assinado no verão passado um contrato de uma temporada, com outra de opção.O tema tem vindo a ser abordado nas conferências de imprensa de José Mourinho e o treinador português deixou mesmo no ar que confia que poderá manter o avançado de 35 anos, embora tenha sugerido em tom de brincadeira que os adeptos podiam fazer uma vigília à porta de casa de Ibra para assim o convencerem a ficar