Continuar a ler

Na sua primeira temporada com o Manchester United, o avançado marcou 28 golos em 46 aparições, ajudando o clube a ganhar a Supertaça inglesa, Taça da Liga e a Liga Europa."O objetivo é a Premier League, esse é o meu objetivo final. E tudo o que fiz na primeira temporada, quero terminar na segunda", disse.O Manchester United ocupa a segunda posição no campeonato atrás do Manchester City.