É neste contexto que surge a viagem de Mino Raiola a Los Angeles, onde terá ouvido aquilo que o clube californiano tem para oferecer ao melhor marcador, com 22 golos, do Manchester United.



Os valores são desconhecidos, mas a imprensa internacional é unanime em assumir que não andarão nem perto do milhão de euros que Ibrahimovic recebe mensalmente na 'Premier League'.



Recorde-se que o futebolista sueco assinou apenas por uma temporada com o Manchester United, depois de quatro anos ao serviço do Paris Saint-Germain, por não crer ficar refém de um contrato mais prolongado. Em suma, Ibra queria ser livre para escolher o seu destino, que, sabe-se agora, poderá passar pela MLS e pelo LA Galaxy.

A continuidade no Manchester United, por mais uma temporada, como é desejo dos responsáveis do clube de José Mourinho, não passará já nesta altura de uma hipótese remota no pensamento do sueco.A MLS, que controla toda a competição, inclusive quem contrata quem e quem assina por quem, encara com bons olhos a chegada a território norte-americano de uma estrela planetária, como é Zlatan Ibrahimovic, e estará mesmo disposta a transformar o sueco no principal cartão de visita do campeonato dos Estados Unidos.