De acordo com a Federação Inglesa, Ibrahimovic aceitou as acusações de conduta violente e a aplicação do castigo tem "efeitos imediatos".



Ibrahimovic deu nó em Mings, levou pisadela na cabeça... e respondeu com cotovelada

A Federação Inglesa decidiu aplicar um castigo de três jogos de suspensão a Zlatan Ibrahimovic na sequência da troca de agressões com Tyrone Mings durante o jogo com o Bournemouth Com este castigo, Ibrahimovic falha os jogos do Manchester United com o, a contar para a Taça de Inglaterra, a 19 de março, e os jogos com o Middlesbrough e West Bromwich, na Premier League.

Autor: João G. Oliveira