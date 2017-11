Continuar a ler

E, bem ao seu estilo, Ibrahimovic lembrou as marcas que já deixou no futebol. "Quando decido fazer algo, nada me pode fazer mudar de ideias. Disse que ia dominar a Suécia. Ao pequeno-almoço, já tinha dominado a Suécia. Ao almoço, dominei a Europa. Ao jantar, já tinha dominado o mundo. Era o meu plano e foi exatamente o que aconteceu", referiu o atacante do Manchester United, que está na fase final da recuperação e, de acordo com a imprensa britânica, até pode ser opção diante do Newcastle, no sábado.Sobre o momento em que se lesionou, num encontro a contar para a Liga Europa, o sueco lembrou as dificuldades por que passou. "Nunca me tinha magoado, mas senti e engoli a língua. Foi um sentimento estranho, que nunca tinha sentido antes. A minha cabeça começou a andar à roda. O que estava a acontecer. Tenho 35 anos, o que posso fazer? O que é que me espera no futuro? Em vez de me concentrar numa única coisa, como é normal, pensei em muitas coisas", recordou.Mas, depois, tudo serviu para enfrentar o longo período de recuperação. "Tenho novas cicatrizes que podiam ser tatuagens, serão memórias para o resto da minha vida. Recordarei sempre o que aconteceu, o que passei e aquilo por que lutei. Lembro-me de andar de muletas e ficar na cama 12 horas por dia, de sentir-me paralisado, quando costumava jogar e fazer exercício todos os dias", revelou.Na entrevista à Volvo, Ibrahimovic assumiu ainda o entusiasmo por poder voltar a jogar com a camisola 10 nas costas - na época passada alinhou com o número 9, pois Wayne Rooney era o dono do 10. "Para mim, o número 10 é a estrela. Aquele que faz a diferença, surge em destaque, ganha os jogos e é o líder. E vejo-me nessa posição. Mas não é algo que nos possam dar, mas algo que somos, é mesmo assim", frisou o avançado, que cedeu o 9 ao belga Romelu Lukaku, contratado no passado verão."Para ser honesto, para mim é como um gatilho no regresso desta lesão. Porque já usei o número 10 na seleção sueca e no PSG. Também a usaria no Inter, mas saí para o Barcelona. Queria-o no Milan mas fiquei com outro. No Ajax também não o tive. Sinto-me como um 10 e lutou pelo ele. Ficarei na história por usar sempre o 10", concluiu.