Mauri Icardi é atualmente o segundo melhor marcador do campeonato italiano, com 13 golos e outros tantos jogos. As boas exibições e a pontaria afinada do internacional argentino do Inter colocam-no na mira do Real Madrid, que segundo Daniele Massaro será o clube onde Icardi vai jogar na próxima temporada."Posso dizer-lhes que Mauro Icardi será avançado do Real Madrid no próximo ano, no lugar de Benzema", afirmou o antigo jogador do AC Milan e atual comentador desportivo da televisão italiana 'Premium Sport'.