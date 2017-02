Continuar a ler

O croata Igor Tudor foi apresentado esta quarta-feira como treinador do Galatasaray, onde alinham os portugueses Josué e Bruma. O técnico sucede ao holandês Jan Olde Riekerink, dispensado do cargo devido aos maus resultados.O técnico, de 38 anos, passou a primeira metade da temporada no DC Karabukspor, emblema que ocupa atualmente o 10.º lugar do campeonato turco, tendo-se despedido com um triunfo sobre os campeões Besiktas, por 2-1.

Autor: Lusa