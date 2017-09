O avançado Iker Munian, jogador do Athletic Bilbao, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ficar de baixa pelo menos seis meses, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga espanhola.Munian, que se lesionou na quinta-feira na parte final do jogo da Liga da Europa com os ucranianos do Zorya, foi esta sexta-feira submetido a exames e a equipa médica do Athletic avançou que o jogador está à espera de um encontro com um especialista para agendar a "intervenção cirúrgica".Trata-se da segunda lesão destas características que o avançado basco sofre na sua carreira futebolística, depois de, a 4 de abril de 2015, ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo num jogo em Sevilha, tendo, então, ficado de baixa mais de oito meses.

Autor: Lusa