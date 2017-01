O central português Tiago Ilori trocou ontem o Liverpool pelo Reading, do segundo escalão inglês, num negócio de 4,4 milhões de euros. Aos 23 anos, Ilori terá oportunidade de relançar a carreira num clube que procura a subida à Premier League, depois de ter sido relegado por Jürgen Klopp para as reservas do Liverpool.

Se hoje ficarem concluídos os processos burocráticos, é bem possível que o técnico Jaap Stam chame Ilori já para o jogo de amanhã com o Manchester United para a Taça de Inglaterra.

