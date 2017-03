Las cuentas en redes sociales de Jaume Doménech han sido hackeadas. Informaremos cuando se solucione el problema y estén activas. Amunt! — Valencia CF (@valenciacf) 8 de março de 2017

As contas de Jaume Doménech, guarda-redes donas redes sociais tiveram de ser encerradas por causa de mensagens e imagens de índole sexual. A polémica começou na conta de Instagram do guardião onde apareceu uma foto de um homem em calções com o pénis ereto e com uma frase provocadora.Ainda se falou, segundo o 'Sport', que teria sido um "tremendo descuido", com o jogador a partilhar "publicamente uma imagem que queria enviar por privado" mas o Valencia veio garantir que a conta foi pirateada.

Autor: Sandra Lucas Simões