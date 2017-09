Continuar a ler

O Barcelona garantiu ao 'Sport' que o jogador francês não tinha qualquer lesão antes da partida com o Getafe mas os conteúdos mostrados pelo 'El Golazo' deixam no mínimo a dúvida sobre o que se passou.



Dembélé já está em Helsínquia onde vai ser operado. O Barcelona garantiu ao 'Sport' que o jogador francês não tinha qualquer lesão antes da partida com o Getafe mas os conteúdos mostrados pelo 'El Golazo' deixam no mínimo a dúvida sobre o que se passou.Dembélé já está em Helsínquia onde vai ser operado.

Dembélé saiu lesionado antes da meia hora de jogo

Dembélé não vai poder jogar durante quatro meses por causa de umamas o que poderia ser um simples facto está a ter outro impacto por causa de imagens reveladas de um treino do Barcelona na preparação para esse encontro.O 'El Golazo' divulgou imagens em que se vê o reforço do Barcelona a mostrar algum incómodo durante a sessão de trabalho do Barça, mexendo mesmo na zona em que viria a ser confirmada a lesão.