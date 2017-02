A 'Marca' aborda, esta quinta-feira, a crise que se gerou no Barcelona na sequência da goleada (0-4) na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, contra o Paris SG, dando conta de vários problemas internos entre jogadores e treinador, que se agravaram com o pesado desaire em França. Entre eles a estupefação do plantel perante nova titularidade de André Gomes. Segundo o jornal espanhol, o plantel catalão não entende a opção de Luis Enrique pelo médio português, em detrimento de Rakitic, que consideram estar um patamar acima.As questões táticas também têm sido um motivo de discórdia, como ficou evidente pelas declarações de Sergio Busquets depois do encontro. "Foram superiores taticamente, não estávamos à espera disto", afirmou o médio, repetindo-se uma desconfiança já vista em partidas anteriores.De resto, a 'Marca' acrescenta que há futebolistas que têm atuado poucos minutos mas que não recebem quaisquer explicações de Luis Enrique para o sucedido, para além da disparidade de opiniões entre jogadores e treinador no que toca aos árbitros - terão sido os futebolistas a sair em defesa do clube na sequência de más arbitragens, perante o silêncio do timoneiro.