Pedro Caixinha já não é treinador do Rangers, segundo avança esta quinta-feira a imprensa britânica, depois do presidente do clube escocês ter convocado uma reunião de emergência para esta manhã.Caixinha não resistiu aos maus resultados do Rangers, que na quarta-feira caiu para o 4.º lugar da liga escocesa, devido ao empate (1-1) com o Kilmarnock, isto após a derrota, domingo, na Taça da Liga, em casa, frente ao Motherwell, por 2-0 . Depois de falhar presença na final da Taça da Liga escocesa, Pedro Caixinha fez duras críticas aos jogadores.