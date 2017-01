Eram cerca das 7 horas quando os bombeiros foram chamados a Old Trafford para apagar um incêndio. Segundo já confirmou o Manchester United, um pequeno fogo deflagrou esta segunda-feira na bancada Sir Bobby Charlton.De acordo com o clube, tratou-se de um pequeno incêndio elétrico, que foi rapidamente extinto pelos bombeiros. O Manchester United refere ainda que não houve feridos e que os danos em Old Trafford são mínimos.

Autor: Marta Correia Azevedo