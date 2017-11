Continuar a ler

A remontada do Schalke 04 começou aos 61 minutos, quando por Guido Burgstaller anotou o primeiro da sua equipa, tendo Amine Harit, aos 65, anotado o segundo.Já com a equipa da casa reduzida 10 unidades (expulsão de Aubameyang por acumulação de amarelos), a equipa comandada por Domenico Tedesco viria a reduzir para a vantagem mínima aos 86 minutos, por Daniel Caligiuri, empatando já no tempo de compensação, aos 90'+4, por Naldo.O empate deixa o Schalke 04 em terceiro lugar na Bundesliga com 24 pontos, enquanto o Dortmund é quarto, provisoriamente, com 21.Noutro jogo da jornada, o RB Leipzig de Bruma recebeu e venceu (2-0) o Werder Bremen, com o guineense Naby Keïta a inaugurar o marcador, aos 34 minutos, e o brasileiro Bernardo a fechar a contagem, aos 87 minutos.O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões sobe assim ao segundo lugar, com 26 pontos (menos três do que o líder Bayern Munique), enquanto o Werder Bremen se afunda um pouco mais na zona de despromoção - é 17.°, com apenas oito pontos.O Bayer Leverkusen, por seu turno, foi à Commerzbank-Arena bater o Eintracht Frankfurt por 1-0 (golo de Kevin Volland, aos 76 minutos), subindo ao sexto lugar e relegando a equipa da casa para o nono lugar.Depois de três derrotas consecutivas e já na zona de despromoção, o Friburgo conseguiu uma importante vitória por 2-1 sobre o Mainz , que permite à equipa da casa somar 11 pontos e subir ao 15.° lugar.À 13.ª jornada, o Wolfsburgo confirmou a crise de resultados, perdendo no terreno do Augsburgo por 2-1 e permanecendo em 13.° com apenas 14 pontos, os mesmos que o Herta Berlim, em 14.°.